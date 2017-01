Über die Anzahl der Betroffenen gibt es nur Schätzungen. In den USA sollen zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung unter dem Raynaud-Syndrom leiden, in Europa dürften die Zahlen ähnlich aussehen. Frauen haben sehr viel häufiger mit den Beschwerden zu tun als Männer. Und das nicht nur bei Minusgraden vor der Tür.

Was geschieht da in den Fingern?

Mediziner sprechen bei so einem Anfall von einem "Vasospasmus", einem krampfartigen Verengen der Blutgefäße in den Händen. Diese Blutgefäße haben in ihren Wänden Muskeln, über die sich die Gefäße eng oder weit stellen lassen. Diese Muskeln werden durch Nerven gesteuert. Das geschieht unbewusst. Der Sympathikus-Nerv sorgt dabei für eine Verengung der Gefäße bei Kälte. Offenbar liegt bei Raynaud-Patienten eine Überreaktion unseres unbewussten Nervensystems vor, mit dem Sympathikus-Nerv als Hauptverantwortlichem.

Bei einem primären Raynaud-Syndrom, hinter dem sich also keine andere Erkrankung versteckt, gibt es leider keine große Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Mitunter kann medikamentös eine Verbesserung der Durchblutung erreicht werden. Die Ärztin wird meist raten, Kälte- aber auch Nässereiz zu meiden und sich gut vor der Witterung zu schützen. Helfen können durchblutungsfördernde Massagen, Bewegung sowie Wasseranwendungen, die mit Kälte- und Wärmereizen arbeiten und damit das Verengen und Erweitern der Gefäße trainieren.

Krampfartig steife, kalkweiße Finger – hinter solchen Beschwerden kann sich eine ernste Autoimmunerkrankung verbergen. Eine davon ist die Sklerodermie. Dieser Begriff ist eine Kombination aus den griechischen Wörtern "skleros" für "hart" und "derma" für "Haut". Die systemische Sklerodermie ist eine entzündliche Erkrankung, die zunächst die kleinen Blutgefäße angreift. Zusätzlich bildet der Körper vermehrt Bindegewebsfasern und baut diese kaum wieder ab. Das führt zu einer Verhärtung des Bindegewebes nicht nur in den Händen und in der Haut, sondern im ganzen Körper. Man nennt die Erkrankung auch eine "Kollagenose". Besonders schwere Verläufe gibt es, wenn innere Organe betroffen und in ihrer Funktion eingeschränkt sind, etwa Herz, Lunge, Nieren und Verdauungstrakt. Das kann lebensgefährlich werden. Ein bestehendes Raynaud-Syndrom gilt als wichtiger Hinweis auf eine Sklerodermie, vor allem dann, wenn noch andere Krankheitszeichen hinzukommen: kleine, schlecht heilende Verletzungen der Fingerkuppen, zunehmend derbe Haut, Verfärbungen an den Händen.