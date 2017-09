Als Julia Onigkeit mit ihrem Hund spazieren ging, rutschte die 26-Jährige an einem Abhang aus. Sie wollte sich noch an einem Baum festhalten, verpasste diesen aber, schlug auf dem Boden auf und rutschte den Abhang hinunter. Dabei muss der Fuß mehrmals umgeknickt sein. Er schmerzt heftig und wird sofort dick. Vor Schmerzen kann sie ihn gar nicht mehr bewegen.

Kapselverletzungen sind keine Seltenheit, vor allem Sportler sind davon betroffen. Je nach Sportart sind unterschiedliche Kapseln betroffen. Während sich Fußballer vor allem Fuß- oder Kniekapseln verletzen, sind es bei Handballern die Finger oder das Handgelenk.

Isolierschlauch zwischen den Gelenken

Jedes echte Gelenk, die Anatomie spricht hier von Diarthrosen, ist von einer Kapsel umgeben. Insgesamt hat unser Körper mehr als 140 Kapseln. Eine Kapsel ist wie ein fester Isolierschlauch und stabilisiert so das Gelenk. So legen sie auch seine Bewegungsrichtung fest.

Im Inneren der Kapsel ist die Gelenkhöhle, welche mit Flüssigkeit gefüllt ist. Ohne diese wären unsere Bewegungen sehr eckig und schmerzhaft. Dank dieser Schmiere laufen unsere Gelenke reibungs- und schmerzlos. Die Gelenkschmiere oder auch Synovialflüssigkeit wird von der Kapselinnenhaut gebildet. Sie enthält große Mengen an Hyaluronsäure, ein Mehrfachzucker, der die Gelenke geschmeidig hält. Je mehr wir uns bewegen, desto mehr Schmiere wird produziert. Das Gelenk bleibt so geschmeidig.



Auf der Gelenkinnen- und Außenhaut sitzen zahlreiche Nervenzellen. Die Nervenzellen der Außenhaut melden dem Gehirn, in welcher Lage sich das Gelenk gerade befindet und ob im Gelenk alles in Ordnung ist. Weil bei einer Kapselverletzung auch immer die Nerven verletzt werden, empfinden wir diese als extrem schmerzhaft.

Erste Hilfe bei einer Kapselverletzung

Bei einer akuten Verletzung ist es wichtig, das Gelenk entsprechend zu versorgen. Einfacher geht das mit einer kleinen Eselsbrücke, der sogenannten PECH-Regel.

P = Pause

Der betroffene Körperteil sollte sofort ruhig gestellt und nicht mehr belastet werden

Bildrechte: IMAGO E = Eis

Das betroffene Gelenk sollte gekühlt werden. Entweder mit einem Kühlakku oder Eiswürfeln im Beutel. Vorsicht: Zwischen Eiswürfeln und Haut sollte kein direkter Kontakt bestehen! Sind keine Eiswürfel oder Kühlakkus vorhanden, reicht auch ein kalter Waschlappen.



C = Kompression (englisch Compression)

Ein schnell angelegter Druckverband sorgt dafür, dass Schwellungen sich nicht ausdehnen. Verwenden Sie dazu ein Stück Stoff oder im Idealfall eine elastische Binde. Manchmal hilft bei einem Fußgelenk anfangs auch eine enge Socke.



H = Hoch lagern

Legen Sie die betroffene Person auf eine Liege oder ein Sofa und lagern sie das betroffene Gelenk hoch, möglichst über Herzhöhe.

Tapen – Hilfe für Bänder und Kopf

Bildrechte: IMAGO Bei einer Kapselverletzung des Sprunggelenks wendet der Leipziger Physiotherapeut Philipp Prothmann gern das Tapen an. Es hat einerseits eine leicht komprimierende Funktion und wirkt gleichzeitig als Lymphdrainage. Das Tape wird auf circa 20 Prozent gedehnt und unterhalb der Fußsohle und entlang der Bänder auf der Haut verklebt. Damit erfüllt das Tape gleich zwei Funktionen. Es hilft einerseits die Bänder zu stabilisieren, indem es die Bänderrezeptoren in der ersten Kapselschicht führt. Andererseits ist es auch eine psychologische Stütze, denn bereits das Vorhandensein des Tapes lässt die Patienten sich sicherer fühlen. Die Anwesenheit des Tapes dient quasi als Gedankenstütze, die Patienten knicken weniger häufig um, das Belasten des Fußes fällt leichter.

Mehr Sicherheit für Kapsel und Gelenk

Das Risiko einer Kapselverletzung lässt sich nie ganz ausschließen. Das zeigt die lange Liste verletzter Sportler oder auch von Menschen wie Julia Onigkeit. Doch kleine Übungen trainieren Bänder und Muskeln und stabilisieren damit die Gelenke.

Versuchen Sie zum Beispiel, ab und an längere Zeit auf einem Bein zu stehen. Das ist eine kleine und effektive Übung, die sich gut nebenbei machen lässt. etwa beim Zähneputzen, in der Warteschlange, an der Bushaltestelle oder beim Fernsehen.

Fortgeschrittene üben auf einem beweglichen Untergrund. Das kann ein dickes Sofakissen oder ein sogenanntes Balanceboard sein.

Eine neue Kapsel aus Schweinehaut