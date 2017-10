Ein Karpaltunnelsyndrom trifft besonders häufig Frauen. Eine haltbare wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es bislang nicht. Ärzte vermuten, dass es an der Anatomie liegt: Weil Frauen kleinere Handgelenke haben, wird der Nerv bei ihnen eher eingeengt.

Behandeln kann man das Karpaltunnelsyndrom konservativ mit Übungen und Schienen oder operativ. Allerdings sollte man mit einer Operation nicht zu lange warten, denn wird der Druck auf den Nerv zu stark und hält dieser Zustand zu lange an, kann der "Nervus medianus" dauerhaft geschädigt werden. Wichtig ist allerdings eine genaue Diagnose, denn manche Patienten mit den beschriebenen Schmerzen im Handgelenk werden operiert, aber die Schmerzen lassen trotzdem nicht nach. Der Grund dafür: Der Nerv war an einer anderen Stelle eingeengt oder die Ursache für das Kribbeln ist eine völlig andere.

Ultraschall – neues Diagnoseverfahren bei Karpaltunnelsyndrom

Es klingt zunächst merkwürdig, wenn Neurologen davon sprechen, dass Ultraschall ein neues Diagnoseverfahren zur Darstellung des Nervs im Karpaltunnel sei. Dr. David Böckler, Neurologe aus dem Sana-Klinikum in Borna, erklärt: "Das liegt einfach an der Größe. Nerven sind sehr kleine Strukturen im menschlichen Körper. Bisher war einfach die Auflösung der Ultraschallgeräte nicht gut genug, um solche kleinen Strukturen zuverlässig darzustellen, die zudem noch sehr nah an der Oberfläche der Haut sind, wie zum Beispiel der Nervus medianus. Er liegt vielleicht drei bis vier Millimeter unter der Haut und deshalb war es bisher nicht möglich, ihn mit Ultraschall darzustellen."



Besonders für Patienten, bei denen die Nervenleitmessung ein unklares Ergebnis zeigt, ist der Ultraschall ein sinnvolles diagnostisches Zusatzverfahren. Bestes Beispiel dafür ist Elke Schade. Die 73-jährige Rentnerin wird schon bei kleinsten Handgriffen von Schmerzen überwältigt. Egal, ob Gemüse schneiden oder schwere Dinge tragen, immer wieder meldet sich die rechte Hand. "Es ist so wie ein ziehender Schmerz. Dieser geht über die Finger hoch bis zum Ellbogen. Das wird im Alter nicht mehr besser, das wird immer schlimmer." Elke Schades Beschwerden sind typisch für ein Karpaltunnelsyndrom. Doch die Nervenleitmessung zeigte: Der Nerv ist frei. Deshalb wurde sie zum Ultraschall geschickt. Auch hier konnte Neurologe Dr. David Böckler keine Einengungen des Nervs feststellen. Deshalb führt er den Schallkopf weiter nach oben und tatsächlich, in Höhe des Ellenbogens findet er die Stelle, an welcher der Nerv eingeklemmt ist. Damit wurde der Rentnerin eine unnötige Operation erspart, denn ohne Ultraschall hätte man den Karpaltunnel öffnen und begutachten müssen. Das ist nun nicht mehr nötig.

Karpaltunneloperation – offen oder endoskopisch

Wenn die Schmerzen in der Hand nicht nachlassen, muss oft der Karpaltunnel operiert werden. Die Frage lautet dann: Offen oder endoskopisch? Beide Operationsmethoden haben ihre Vor- und Nachteile. Dr. Jens Gerhardt, Chirurg und Orthopäde vom Sana Klinikum Borna, erklärt: "Bei der offenen Karpaltunneloperation wird in der Beugefalte der Hohlhand ein Schnitt gemacht, der eine Größe von vier bis sechs Zentimeter hat. Dabei wird erst die Haut durchtrennt, dann die Palmarfaszie, also die Faszie, die unter der Haut ist, und dann das quer verlaufende Band, welches eigentlich das Dach des Karpaltunnels darstellt und um welches es eigentlich geht." Diese OP-Methode hat viele Vorteile, besonders wenn die Patienten schon einmal an der Hand operiert wurden oder wenn es rheumatische Begleiterkrankungen gibt.



Die offene Operation ist Standard bei schwierigen Fällen, wie Dr. Jens Gerhardt erklärt: "Bei der offenen Karpaltunneloperation hat man den Vorteil, dass man eine gute Sicht über den gesamten Karpalkanal hat. Man kann den Nerv sehen und man kann sehen, sind dort Veränderungen vorhanden? Diese kann der Operateur gleich mit bearbeiten. Er kann entzündliches Material entfernen und eventuell Verklebungen am Nerv lösen." Als Nachteil nennt er die recht große Operationsnarbe und eine etwas längere Heilungszeit. Ein Patient, der noch im Arbeitsprozess stehe, sei circa sechs Wochen lang nicht arbeitsfähig, so der Chirurg.

Die Alternative heißt daher endoskopische Operation. Dr. Jens Gerhardt beschreibt den Eingriff: "Beim endoskopischen Verfahren wird ein sehr kleiner quer verlaufender Schnitt unter der Hand-Beugefalte durchgeführt. Mit einem Endoskop geht man dann unter der Haut in den Karpalkanal. Der Vorteil besteht in einer sehr kleinen Narbe, die im günstigen Fall nicht mehr als einen halben Zentimeter lang ist. Der Nachteil allerdings besteht in der eingeschränkten Sicht. Durch das Endoskop kann der Arzt das Operationsfeld nur bedingt einsehen. Deshalb eignet sich die endoskopische Operation vorwiegend für einfache Fälle oder Erstoperationen."

Der Vorteil ist nicht nur die kleine Narbe, der Patient kann, wenn er keine schweren körperlichen Arbeiten macht, oft schon nach drei Wochen wieder arbeiten gehen.

Nach der Operation – Narbenpflege

Nach ein paar Tagen werden die Hautfäden der Operation entfernt. Aber: Manche Patienten klagen selbst nach Heilung der Wunde noch über Schmerzen. Der Grund dafür kann die vernachlässigte Narbenpflege sein. Das vernarbte Gewebe drückt wieder auf den Karpaltunnel.