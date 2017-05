Handtücher: Eine weitere Bakterienschleuder im Haushalt sind Handtücher, besonders die Geschirrtücher. Das liegt daran, dass sie meist für alles benutzt und oft nicht heiß genug gewaschen werden. Tipp: Nie länger als eine Woche benutzen und bei mindestens 60 Grad waschen. Für Hände und Geschirr getrennte Tücher benutzen. Wischlappen: Forscher fanden in Wischlappen bis zu 100 Billionen Keime. Damit halten sie den Rekord in der ganzen Wohnung! Hygiene-Experten empfehlen daher, den Lappen entweder wöchentlich auszuwechseln oder regelmäßig bei mindestens 60 Grad zu waschen.

Schneidebretter: Schneidebretter werden unhygienischer je älter und zerkratzter sie sind. Der Grund sind die kleinen Schnittrillen, die sich nur schwer reinigen lassen. Also lieber ab und an mal austauschen.

Bildrechte: IMAGO

Mülleimer:

Im und am Mülleimer ist der Dreck zu Hause. Statt eines herkömmlichen Abfallbehälters sollte man deswegen in der Küche lieber einen Treteimer einsetzen, weil der nicht mit der Hand geöffnet werden muss. So kommen wenigstens keine Keime an die Hände.



Matratzen:

Alte Matratzen sind eine hervorragende Herberge für Hausstaubmilben. Ihr Kot kann Allergien auslösen. Diese wiederum können zu Juckreiz, Niesanfällen, Hautproblemen und in schwerwiegenden Fällen auch zu allergischem Asthma führen. Experten empfehlen die Betten gut zu lüften, alle zehn Jahre eine Matratze zu tauschen beziehungsweise waschbare Matratzenschoner zu verwenden.