Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Seit Jahren steigt nach Angaben des deutschen Krebsregisters die Zahl der Neuerkrankungen. Im Vergleich zu 1970 hat sie sich sogar verdoppelt. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Die Lebensqualität der Betroffenen ist stark gestiegen. Und mehr als die Hälfte der Patienten kann heute auf dauerhafte Heilung hoffen.

Bildrechte: IMAGO Ein Grund dafür liegt sicherlich bei immer besseren Therapien, die individueller auf den Patienten abgestimmt werden können. Und was vor einigen Jahren noch undenkbar war: An vielen Kliniken arbeiten mittlerweile Onkologen, Ärzte für Naturheilverfahren und Psychologen Hand in Hand. Doch in der Kombination von schulmedizinischen und naturheilkundlichen Therapien liegen Chance und Gefahr zugleich. "Die komplementäre Medizin hat durchaus das Potential, den Patienten zu helfen", erklärt Professorin Jutta Hübner, Studiogast bei Hauptsache Gesund. "Sie lindern Nebenwirkungen, stärken Körper und Psyche und geben dem Patienten etwas aktiv in die Hand." Die Onkologin beschäftigt sich seit Jahren mit der Problematik und hat derzeit eine Stiftungsprofessur für Integrative Onkologie am Uniklinikum Jena inne. "Für die Wirksamkeit der ergänzenden Mittel oder Methoden gibt es aber oft nur minimale Nachweise", warnt die Expertin. Bei etlichen alternativen Behandlungen ist daher Vorsicht geboten.

Vorsicht vor Scharlatanen!

So starben im vergangenen Sommer mindestens drei Menschen, nachdem sie bei einem Heilpraktiker im "Biologischen Krebszentrum Bracht" in Nordrhein-Westfalen Infusionen mit einem Mittel erhalten haben, das angeblich das Tumorwachstum hemmen soll. Dessen Wirksamkeit und Verträglichkeit wurde jedoch nicht in Studien untersucht. Laut Staatsanwaltschaft Krefeld dauern die Ermittlungen zu den genauen Umständen bis heute an. "Wir haben in der Onkologie eigentlich gute Zentren und Praxen", sagt Jutta Hübner. "Deswegen sollte man hellhörig werden, wenn etwas außerhalb dieses Systems läuft. Auch wenn das versprochene Mittel alle Krebsarten in jedem Stadium heilen soll, ist Vorsicht geboten." Misstrauisch sollten Patienten auch werden, wenn die angebotene Therapie gar keine Nebenwirkungen haben soll. Und auch bei freiverkäuflichen Mitteln aus dem Internet sollte man wachsam sein. Aprikosenextrakt beispielsweise klingt völlig harmlos, ist es aber nicht. "Es enthält Amygdalin, das ist aus meiner Sicht mit das Gefährlichste, dass wir derzeit haben. Letztlich setzt die Substanz Blausäure frei, man muss davor warnen das einzunehmen", so Professor Hübner.

Nebenwirkungen lindern

Bildrechte: Colourbox.com In Absprache mit dem behandelnden Arzt können ergänzende Therapien jedoch vor allem dazu dienen, Nebenwirkungen zu verringern. So kann etwa Ingwer die Übelkeit bei einer Chemotherapie lindern. Leichter Sport und Bewegung mildern Schwäche und chronische Müdigkeit, das sogenannte Fatigue-Syndrom. Bei Bestrahlung im Gesicht helfen gefrorene Ananasstücke sowie Spülungen mit Kamille gegen unangenehme Entzündungen der Mundschleimhaut. Zudem gibt es gute Belege für die Wirksamkeit von Selen und Vitamin D. "Die ergänzende Therapie muss aber immer auf die schulmedizinische Therapie abgestimmt sein. Vor allem Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Nebenwirkungen müssen bedacht werden, sonst kann eine komplementäre Therapie dem Patienten schaden", betont die Expertin für komplementäre Medizin und Naturheilkunde. Das gilt beispielsweise auch für pflanzliche Wirkstoffe, durch die es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen kann. So können beispielsweise Johanniskraut oder Ginkgo die Wirkung einer Chemotherapie verändern.

Die Macht der Selbstheilungskräfte

Bildrechte: Colourbox.de Wenn eine regelmäßige Rücksprache mit dem Arzt erfolgt, dann ist es gut, sich nicht nur behandeln zu lassen, sondern auch selbst zu handeln. Sport, Wickel, Güsse, Bäder oder andere Behandlungen haben alle das gleiche Ziel: Sie sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren und die Lebensqualität verbessern. So sind die Betroffenen der oft langwierigen Therapie besser gewachsen. Und der positive Einfluss der seelischen Balance auf den Krankheitsverlauf ist auch tatsächlich nachgewiesen.

Ultraschall und Bestrahlung als Therapie der Zukunft