Die meisten Menschen denken: Früher untersuchen lassen ist besser! Und noch besser sei es, wenn man etwas gefunden hat. Dabei kann es auch schlecht sein, wenn man etwas findet. Denn oft werden in erheblichem Ausmaß Dinge behandelt, die niemals eine Krankheit geworden wären. Zum Beispiel ist die vaginale Ultraschalluntersuchung auf Eierstockkrebs eine der häufigsten Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), für die die Frauen selber bezahlen müssen. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe Studien, die gezeigt haben, dass trotz dieser Untersuchungen nicht weniger Frauen an Eierstockkrebs sterben. Dagegen gibt es eine ganze Reihe unerwünschter Nebeneffekte der Untersuchungen, also falsche Verdachtsbefunde, die dann weiter abgeklärt werden. Dann wird operiert, was wieder Risiken mit sich bringt. Das heißt: Die Menschen werden durch solche Untersuchungen eher krank, als gesund!