Nieren lassen sich höchstens ertasten, wenn sie vergößert sind. Bildrechte: IMAGO

Während Nierensteine schmerzhafte Koliken hervorrufen können, verursacht eine chronische Nierenschwäche anfangs gar keine Beschwerden. Die Leistung der Niere nimmt einfach ab, ohne dass sich Symptome zeigen. "Man merkt eine Vergiftung erst ganz zum Schluss, wenn es meist zu spät ist", gibt Professor Joachim Beige zu bedenken. Er leitet das KfH Nierenzentrum am Klinikum Sankt Georg in Leipzig und hat schon viele solche schweren Fälle gesehen. Häufig sind die Symptome dann auch zunächst völlig unspezifisch. Appetitlosigkeit, Übelkeit, Antriebsschwäche oder Schwindel-Beschwerden, bei denen man in der Regel nicht zuallererst an die Niere denkt.