"Parodontitis ist eine schleichende Erkrankung. Eine stille Infektion", sagt Zahnärztin Dr. Ulrike Schulze-Späte. Die Oberärztin an der Poliklinik für Konservierende Zahnheilkunde und Parodontologie am Universitätsklinikum Jena leitet die dortige Sektion Alterszahnmedizin und behandelt vor allem schwere Krankheitsverläufe. Parodontitis ist eine dauerhafte Entzündung des Zahnbetts. Sie macht keine Schmerzen, weswegen die meisten Patienten lange nichts davon merken. Das ist tückisch, denn ab einem Alter von etwa 40 Jahren ist eine Parodontitis der häufigste Grund für Zahnausfall. Auch der Halt von Brücken und Implantaten ist gefährdet, da die Entzündung tief in den Kiefer eindringen und der Kieferknochen porös werden kann. "Bei fortschreitendem Knochenabbau verliert auch Zahnersatz den Halt. Deshalb muss eine Parodontitis sorgfältig behandelt werden", erklärt unsere Expertin.

Messung der Zahnfleischtaschen

Bildrechte: Colourbox Neben häufigem Zahnfleischbluten können Schwellungen, Mundgeruch und ein Rückgang des Zahnfleischs Alarmzeichen für eine Parodontitis sein. Deren Ausmaß kann letztlich aber nur beim Zahnarzt bestimmt werden. Mit einer Parodontalsonde, das ist ein feiner Metallstab mit Skala, wird dabei die Tiefe der Zahnfleischtaschen gemessen, meist an vier oder sechs Punkten um jeden Zahn herum. Gesundes Zahnfleisch liegt dabei straff am Zahn an, schon nach ein bis zwei Millimetern wird die Grenze zum Knochen erreicht. Ab einer Taschentiefe von sechs Millimetern spricht man von einer schweren Parodontitis. Röntgenbilder geben zudem Aufschluss, inwieweit der Knochen an der Zahnwurzel betroffen ist.

OP bei schwierigen Fällen

Die Therapie einer Parodontitis erfolgt in drei Stufen und hängt maßgeblich davon ab, wie schwer das Zahnbett von der Parodontitis betroffen ist. An erster Stelle steht dabei eine professionelle Zahnreinigung, die die oberflächigen Beläge beseitigt. Zweiter Schritt wäre die tiefe Zahntaschenreinigung unter leichter Betäubung. Je nach Schweregrad kommen hier auch entzündungshemmende Medikamente und Antibiotika zum Einsatz. Und als drittes, in den schwerwiegendsten Fällen, werden die Zahntaschen chirurgisch geöffnet und gereinigt. Zusätzlich können dabei Wachstumsfaktoren und Knochenersatzmaterial eingesetzt werden, um die Regeneration des Knochens anzuregen. "Wichtig ist, in jedem Falle regelmäßig zur Nachkontrolle zu gehen. Denn die Erkrankung kann immer wieder aufflammen. Da muss man dran bleiben", empfiehlt Dr. Schulze-Späte.

Vorsorge zahlt sich aus

Bildrechte: Colourbox.de Das A und O zur Vermeidung einer Parodontitis ist deshalb eine sorgfältige Mundhygiene und eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Patienten, die die Prophylaxe-Angebote beim Zahnarzt regelmäßig in Anspruch nehmen, sind Studien zufolge seltener von Parodontitis betroffen beziehungsweise erkranken weniger schwer. In der Folge braucht man weniger Zahnersatz. Und das zahlt sich letztlich auch für den eigenen Geldbeutel aus.

Parodontitis schadet nicht nur den Zähnen

Damit wir jederzeit kraftvoll zubeißen können, müssen unsere Zähne fest im Kiefer sitzen. Dafür sorgt der Zahnhalteapparat, das sogenannte Zahnbett. Dazu gehören das Zahnfleisch, die Wurzelhaut, der Wurzelzement und der Kieferknochen. Diese Verankerung wird bei einer Parodontitis angegriffen.

Das beginnt in den Zahnzwischenräumen, wo wir mit der Zahnbürste nicht richtig hinkommen. Auf den Zähnen entsteht Belag, in dem Bakterien nisten. Die verursachen eine Entzündung des Zahnfleischs. Wird sie nicht gestoppt, geht sie tiefer. Zahnfleischtaschen bilden sich. In ihnen können sich die Bakterien kräftig vermehren. Die Stoffe, die sie ausschütten, greifen sogar den Kieferknochen an. Der Zahn wird locker! Doch das ist noch nicht alles. Denn die Bakterien und Entzündungsstoffe aus den Zahnfleischtaschen können sich im ganzen Körper verteilen. Und dort richten sie Unheil an – vor allem in den Blutgefäßen! Menschen mit Parodontitis haben deshalb ein doppelt so hohes Risiko einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Gute Zahnpflege sichert also nicht nur ihre Zähne, sondern auch ihre Gesundheit.

Zahlen & Fakten Laut der fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie ist heute nur noch jeder achte jüngere Senior (65- bis 74-Jährige) zahnlos. Vor 20 Jahren war es noch jeder Vierte. Weil immer mehr Senioren ihre eigenen Zähne länger behalten, steigt auch die Gefahr für eine Parodontitis. Rund 65 Prozent der 65- bis 74-Jährigen sind davon betroffen. Bei den älteren Senioren – also ab 75 Jahren – nimmt das Risiko weiter zu. Hier haben 90 Prozent eine Parodontitis. In der Deutschen Mundgesundheitsstudie erfasst das Institut der Deutschen Zahnärzte seit 30 Jahren Daten zur zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland.

Mundpflege – Nicht nur für die Zähne gesund

Wer seine Zähne ordentlich pflegt, spart langfristig gesehen Kosten für Zahnersatz und senkt sein Risiko für Infektionskrankheiten. Sorgfältige Mundhygiene lohnt sich also.

Bildrechte: IMAGO Zahnbürste: Zahnärzte empfehlen spätestens alle zwei Monate die Bürste zu wechseln, nach Infekten sogar häufiger. Der Grund: Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass es zwischen Zahnhygiene und anderen Erkrankungen Zusammenhänge gibt. So spielen die gleichen Bakterien, die Zahnfleischentzündungen im Mund hervorrufen, auch bei Lungen- und Herzmuskelentzündungen eine Rolle.

Zahnseide und Interdentalbürsten: In den engen Zahnzwischenräumen hat die Zahnbürste keine Chance. Hier können sich aber Beläge besonders leicht festsetzen. Deshalb entzündet sich das Zahnfleisch besonders gern an diesen Stellen. Um Zahnbeläge aus den Zwischenräumen zu entfernen, eignen sich Zahnseide und Interdentalbürsten, spezielle Bürsten für die Zwischenräume. Extrem wichtig sind diese kleinen Bürsten für die Pflege von Brücken und Implantaten. Denn an den Übergängen zu Zahnfleisch und Restzähnen bilden sich oft kleine Nischen – gute Vorratsspeicher für Bakterien.

Zungenreinigung: Der Zunge wird hierzulande nur wenig Beachtung geschenkt. Ihre zerklüftete Oberfläche ist aber der ideale Nährboden für winzige Essensreste und Fäulnisbakterien. Zur Entfernung der Beläge eignen sich spezielle Zungenschaber, die möglichst weit hinten angesetzt und mit leichtem Druck über den Zungenrücken nach vorne geführt werden.