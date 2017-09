In Verbraucherzentralen und Patientenberatungsstellen werden Patienten kostenlos zu allen Fragen – nicht nur zum Thema Behandlungsfehler – beraten. Auch Selbsthilfegruppen können weiterhelfen. Oder ein Anruf bei der "Unabhängigen Patientenberatung Deutschland" (UPD). Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-0117722 können Patienten die UPD montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr erreichen. Zudem bietet die UPD eine Onlineberatung an.

Bevor Gutachten erstellt oder gar Anwälte beauftragt werden, sollte man das Gespräch mit demjenigen führen, in dessen Behandlung man ist oder war. In Kliniken kann man sich auch an leitende Ärzte oder die Klinikleitung wenden.