Prostatakrebs ist die in Deutschland die am häufigsten registrierte Krebsart. Doch nur etwa 20 Prozent der Erkrankten sterben daran. Bei anderen Krebserkrankungen sieht die Bilanz viel schlechter aus.

"Man muss der Sache den Schrecken nehmen", meint auch Lothar Eberhardt, Leiter einer Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe in Leipzig. "Wenn die Krebs-Diagnose kommt, ist das für jeden erstmal ein Schock. Sich abkapseln, wäre dann aber der größte Fehler." Der 77-Jährige weiß, wovon er spricht. Seine Prostata wurde vor zehn Jahren entfernt. Sein Lebensmut ist geblieben. Er spielt Tennis, hackt Holz, wandert und einmal im Monat versammelt er betroffene Männer und deren Frauen zu einer Veranstaltung.

Miteinander austauschen

Prostata-Patienten haben nach der OP häufig Probeme mit dem Wasserlassen. Bildrechte: colourbox Heute hat er ein Tondokument mitgebracht. Professor Jutta Hübner, Onkologin an der Uniklinik Jena, spricht darüber, wie eine schulmedizinische Behandlung durch Naturheilverfahren und richtige Ernährung unterstützt werden kann. Etwa 30 Ohrenpaare lauschen dem Vortrag, blicken auf Schautafeln, die begleitend an die Wand projiziert werden. Dann diskutieren sie und tauschen persönliche Erfahrungen aus: "Hier kann ich ohne Scham mit anderen darüber sprechen, wie man im Alltag klar kommt, wenn man sein Wasser nicht halten kann und dauernd zur Toilette muss", erklärt Henry Höppner (58) auf die Frage, warum er die Selbsthilfegruppe regelmäßig besucht. Ein anderer Teilnehmer meint: "Ich bin operiert und möchte hier von anderen lernen, was man tun kann, damit der Krebs nicht wieder ausbricht."

Gut vernetzt

Die Leipziger Selbsthilfegruppe gehört zu einem bundesweiten Netzwerk ähnlicher Gruppen. Sie sind sehr gut organisiert, halten engen Kontakt zu den Prostata-Zentren, an denen die erfahrensten Chirurgen arbeiten. Als Interessengemeinschaft von Patienten haben sie die Möglichkeit, anerkannte Ärzte zu Vorträgen einzuladen. Besonders wichtig sind ihre Rückmeldungen an Kliniken, wenn es um den Behandlungserfolg und damit um die Qualität einzelner Chirurgen und der verschiedenen Behandlungsmethoden geht: "Das ist auch für nachfolgende Generationen wichtig", meint Lothar Eberhardt. "In Zukunft wird nicht mehr jede Klinik Prostatakrebs operieren können, weil die Patienten informiert sind und sich an die Ärzte wenden werden, deren Behandlung bekanntermaßen gut ist."

Die Medizin macht Fortschritte

In Kliniken kommen computergestützte Operationssysteme wie hier im Universitätsklinikum Halle (Saale) zur Anwendung. Bildrechte: IMAGO An der Uniklinik in Leipzig wird seit kurzem ein ferngesteuerter Roboter zur Entnahme von Gewebeproben (Biopsie) eingesetzt. Die Prozedur dauert damit nur noch ungefähr halb so lang, wie Privatdozent Dr. Michael Moche erklärt: "Die vielen bisherigen Annäherungsschritte, die eine Menge Zeit kosteten, fallen weg. Wir können nun auch Proben aus mehreren Bereichen viel schneller hintereinander entnehmen." Das sei für den Patienten angenehmer. Den eigentlichen Einstich, so betont er ausdrücklich, nehme jedoch immer der Arzt selbst vor, niemals der Roboter.



Aus dem Städtischen Klinikum München Harlaching wird über eine Prostata-OP mit Hilfe von Ultraschall berichtet: "Sie ist besonders attraktiv für Patienten mit frühem Stadium des Prostatakarzinoms. Kleine, harmlose Karzinome können unter Anwendung von Ultraschall aus der Drüse herausgebrannt werden", erläutert Stefan Thüroff, leitender Oberarzt der Münchner Klinik.

Bei der Embolisation werden Blutgefäße künstlich verschlossen, Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Uniklinik in Jena wendet seit kurzem erfolgreich eine weltweit einmalige Methode zur Behandlung gutartiger Prostata-Wucherungen an. Sie wird Embolisation genannt. Dabei werden Blutgefäße künstlich verschlossen, indem man über einen Katheter Kunststoffkügelchen einführt. Die Behandlung sei schonend und wirksam und werde bereits seit einigen Jahren erfolgreich bei Frauen angewandt, die Wucherungen in der Gebärmutterwand haben.

Johannes Huber, Oberarzt in der Uniklinik "Carl Gustav Carus" in Dresden, leitet ein Projekt, das Patienten die Entscheidung über die richtige Behandlungsmethode gegen Prostatakrebs erleichtern kann. Jeder Patient erhält von seinem behandelnden Urologen persönliche Zugangsdaten zu einem interaktiven Onlineportal. Wer sich dort anmeldet, erhält Informationen über diese Erkrankung und ihre Behandlung: "Alles ist in leicht verständlicher Form aufbereitet und Sie können selbst entscheiden, wann, wie oft und in welchem Tempo Sie sich informieren möchten", betont Dr. Huber. "Außerdem können Sie persönliche Fragen über Ihr Befinden, ihre Wünsche und Befürchtungen beantworten." Diese Antworten werden dann Grundlage eines nächsten Arzt-Patienten-Gesprächs. Der Arzt kann sich auf diese Weise gründlicher auf den Patienten vorbereiten und der Patient geht gut informiert in die Sprechstunde.

Doch es gibt derzeit offenbar noch Widerstände unter den niedergelassenen Ärzten, das Onlineportal anzuwenden. Lothar Eberhardt, Leiter der Leipziger Prostata-Selbsthilfegruppe betont: "Wir werden unseren Urologen kräftig auf die Füße treten müssen. Jeder Patient, der die Diagnose Prostatakarzinom erhält, sollte die Entscheidungshilfe nutzen können."

PSA-Test ist keine Kassenleistung

Und noch etwas macht den Patientenvertretern Sorgen. Noch immer müssen Patienten den PSA-Test selbst bezahlen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen lediglich einmal im Jahr bei Männern ab 45 eine Tastuntersuchung der Prostata, der Lymphknoten und der äußeren Genitalen. Der Bundesverband Prostatakrebs-Selbsthilfe hält das für unverantwortlich: "Die Folgen können fatal sein", erklärt ihr Vorsitzender, Günter Feig. "Es ist nicht auszuschließen, dass das wieder vermehrte Auftreten aggressiverer Krebse ein Ergebnis verzögerter Diagnostik ist." Mit der Tastuntersuchung könne lediglich ein fortgeschrittener Krebs entdeckt werden. Das habe mit Vorsorge im eigentlichen Sinn nichts zu tun.

Die Entscheidung der Krankenkassen, den PSA-Test nicht zu bezahlen, beruhe vor allem auf den Ergebnissen einer amerikanischen Studie, die sich im Nachhinein als fehlerhaft erwiesen habe. Inzwischen gäbe es Studien, die einen 20-prozentigen Überlebensvorteil für Patienten in einem Früherkennungsprogramm mit PSA-Test beweisen.