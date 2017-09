Plötzlich bringt der Betroffene nicht einmal mehr einen einfachen Satz zustande. Er sieht Doppelbilder oder kann einen Arm nicht mehr richtig heben. Alles Alarmzeichen für einen Schlaganfall! Welche Schäden danach bleiben, hängt davon ab, wie schnell nun gehandelt wird. Denn das Zeitfenster, um dauerhafte Lähmungen oder Sprachstörungen zu vermeiden, ist klein. Meist bleiben den Ärzten nur vier bis fünf Stunden, um die Blutversorgung im Gehirn wieder zu normalisieren, verschlossene Blutgefäße wieder freizumachen. Wenn das nicht gelingt, geht Hirngewebe verloren. Zeit ist Hirn - so lautet die gnadenlose Formel beim Schlaganfall.

Schafft es der Patient rechtzeitig zu den Spezialisten in die Klinik, sind die Aussichten jedoch gut. "Das Wichtigste ist die richtige Weichenstellung ganz am Anfang", sagt Neurologe Dr. Alexander Reinshagen, unser Gast im Studio. "Wird erkannt, dass es sich um einen Schlaganfall handelt, funktioniert die Kette vom Ersthelfer bis ins Krankenhaus. Die größte Gefahr ist, wenn diese Weiche gleich zu Beginn falsch gestellt wird. Das kostet wertvolle Zeit."

Vom Schlaganfall Betroffene selbst begreifen oft nicht, was gerade geschieht und wie bedrohlich die Situation für sie ist. Umso wichtiger ist es, dass Angehörige, Freunde oder andere in diesem Moment Anwesende die richtigen Schlüsse ziehen und sofort Alarm schlagen. Typisch für einen Schlaganfall sind "neurologische Ausfälle". Die Betroffenen sprechen undeutlich oder wirr, können sich mitunter kaum auf den Beinen halten, übersehen Hindernisse. Diese Symptome können jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. "Einem unserer Patienten fielen seine Sehstörungen erst dann auf, als er an einer Tankstelle die Tanksäule umgefahren hat", schildert Dr. Alexander Reinshagen von den Sana-Kliniken Leipziger Land. In seltenen Fällen kann auch plötzlich einsetzender Schwindel Zeichen für einen Schlaganfall sein.

Den Schlaganfall schnell erkennen - der FAST-Test FAST ist eine Kombination aus den Anfangsbuchstaben der englischen Wörter Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit).



Face: Bitten Sie die betroffene Person zu lächeln. Wenn das nur auf einer Seite klappt, ist das ein Zeichen für eine halbseitige Lähmung. das ist ein wichtiges Symptom für den Schlaganfall.



Arms: Fordern Sie die Person auf, beide Arme auszustrecken und die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einem Schlaganfall können nicht beide Arme gleichzeitig angehoben bzw. oben gehalten werden.



Speech: Geben Sie der Person einen einfachen Satz vor, den sie nachsprechen soll. Schafft der oder die Betroffene das nicht oder nicht verständlich, kann das ein Zeichen für eine durch den Schlaganfall ausgelöste Sprachstörung sein.



Time: Sofort 112 wählen und die Symptome schildern!



(Quelle: Deutsche Schlaganfall-Hilfe)

Mediziner unterscheiden zwischen dem "weißen" und dem "roten" Schlaganfall. Die häufigste Form ist der "weiße", der so genannte ischämische Schlaganfall. Ischämisch bedeutet, die betroffenen Areale des Gehirns sind von der Blutversorgung abgeschnitten, weil ein Gerinnsel ein Blutgefäß verstopft. Weil das Gewebe dahinter nun nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, fallen sofort bestimmte Gehirnfunktionen aus.

Solche Gerinnsel entstehen in bestimmten Fällen an Engstellen in der Halsschlagader, wo sie sich dann mitunter losreißen und mit dem Blutstrom ins Gehirn gelangen. Noch häufiger bilden sich gerade größere Blutklumpen jedoch im Herzen. Hintergrund sind bestimmte Rhythmusstörungen des Herzens, die vor allem bei älteren Menschen häufig sind. Man nennt sie absolute Herzarythmien.

Seltener ist der "rote Schlaganfall", der infolge einer Gehirnblutung entsteht, zum Beispiel nach einem Unfall oder durch das Platzen eines erkrankten Blutgefäßes.

In vielen Kliniken gibt es inzwischen Spezialstationen für die Versorgung von Schlaganfall-Patienten, so genannte Stroke Units. Besonders qualifizierte Mitarbeiter sorgen für eine umfassende Diagnose und sofort einsetzende Therapie.

Verengungen der Halsschlagader, entstanden durch Kalkablagerungen, können das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen. Vor allem dann, wenn es schon zu einem Schlaganfall gekommen ist, gehört eine Operation der Halsschlagader zu den Therapie-Optionen, um einen zweiten Hirninfarkt zu verhindern.

Hauptsache gesund war bei solch einer "Quietscheenten-OP" dabei. Doch warum nennt man diesen Eingriff so? Der Fachbegriff für die Operation ist eigentlich Endarteriektomie. Tatsächlich haben die Patienten während der Operation aber eine Gummiente oder einen kleinen Spielzeugball in der Hand. Immer wieder bittet der Gefäßchirurg den Patienten, der die OP bei vollem Bewusstsein erlebt, den Ball zu drücken. Das Quietschen gibt den Ärzten die Rückmeldung, dass sie wichtigen Blutgefäßen und Nerven nicht zu nah kommen. Damit können sie während der OP sehr direkt die Hirnleistung des Patienten beurteilen.