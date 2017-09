"Warum habe ich so eine rote Knollennase?", klagt eine ältere Dame, "Ich trinke doch gar keinen Alkohol!" Prof. Dr. med. Jan Simon, Dermatologe an der Uniklinik Leipzig, versucht, seine Patientin zu trösten: "Dass Rosazea häufig mit einer Säufernase verwechselt wird, ist gemein.

Denn in Wirklichkeit handelt es sich um eine erblich bedingte, chronische Erkrankung der Talgdrüsen." Die Wissenschaft ist den Ursachen von Rosazea in jüngster Zeit ein Stück näher gekommen. Angeborene Immunstörungen scheinen die Entzündungen auszulösen, wobei fast ausschließlich das Gesicht betroffen ist. Junge Menschen bleiben davon meist verschont. Die Erkrankung beginnt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr und verstärkt sich dann im höheren Alter. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer.

In die schutzlose Haut dringen Haarbalgmilben und andere Erreger ein und lösen Entzündungen aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rosazea tritt in Phasen unterschiedlicher Intensität auf. Zunächst spüren die Betroffenen ein Wärmegefühl, während sich ihre Gesichtshaut deutlich sichtbar rötet. Ausgelöst wird das meist durch sehr unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Faktoren: zum Beispiel Sonnenlicht, ein Saunabesuch, aber auch Kälte im Winter, scharf gewürztes Essen, kosmetische Produkte und sogar Sport oder Stress. Zum Auslöser wird kurz gesagt alles, was den Blutkreislauf in den Kapillargefäßen der Gesichtshaut anregt, was sie erweitert und zum Platzen bringen kann. Insofern zählt auch Alkohol zu den Auslösern oder er verstärkt die Symptome, wenn sie bereits da sind. Bei vielen Erkrankten bilden sich zusätzlich Knötchen (Papeln) und Eiterbläschen (Pusteln), nicht nur auf der Nase, sondern auch auf der Stirn, den Wangen, am Kinn und um den Mund herum. Das ist bereits das zweite Stadium. Rosazea kann man nicht verstecken. Darum schämen sich viele Betroffene. Manche wagen sich nicht ungeschminkt aus dem Haus oder meiden sogar die Öffentlichkeit.



Wieso sich die Erkrankung derart verschlimmern kann, zeigt sich unter dem Mikroskop: Die Oberfläche der Gesichtshaut weist Risse auf, Spalten und sogar tiefe Krater. Derart zerstört ist die Haut ohne Schutz. In die offenen Poren dringen winzig kleine Haarbalgmilben ein und lösen Entzündungen aus. Auch Pilze und Bakterien können sich ansiedeln. Wird Rosazea nicht behandelt, tritt sie ins dritte Stadium ein. Jetzt sieht man deutliche Schwellungen, die Haut eitert, die Nase verformt sich, sie "erblüht" geradezu zu einer Knolle.