Das meiste Salz stammt nicht aus dem Salzstreuer. 80 Prozent des Salzes, das wir täglich zu uns nehmen, steckt in verarbeiteten Lebensmitteln. Zu den größten Salz-Quellen gehören Brot und Brötchen, egal ob vom Bäcker oder aus dem Supermarkt. In 100 Gramm Brot, also ungefähr zwei Scheiben, stecken bis zu 1,5 Gramm Salz. Mit vier Scheiben ist schon die Hälfte der Tagesmenge erreicht.

Die Hefe mit einer Prise Zucker in dem lauwarmen Wasser auflösen. Die Mehlsorten, das Salz, das Brotgewürz oder Kräuter und den Sauerteig in eine Rührschüssel geben und das Hefegemisch zugeben. Alles gründlich mit dem Knethaken und ggf. den Händen zu einem Teig verarbeiten (fünf Minuten zuerst auf kleiner, dann auf großer Stufe kneten).

Den Teig auf mit etwas Mehl bestäubtem Backpapier geben und abgedeckt ca. 40 Minuten gehen lassen. Anschließend nochmals kneten, so dass ein runder Laib entsteht. Diesen mit Mehl bestäuben und mit einem scharfen Messer vier mal leicht einschneiden, so dass an den Ecken ein nicht ganz geschlossenes Quadrat entsteht. In der Mitte ein kleines Kreuz ritzen.