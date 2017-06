In Sachsen-Anhalt untersuchen Wissenschaftler seit Jahren ein kleines Flüsschen namens Holtemme. Einer von ihnen ist der Biologe Dr. Helge Noorf vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Seit fünf Jahren kennt er die Holtemme genau: "Die Holtemme fängt in einem sehr naturnahen Bereich an. Da sieht der Fluss so aus, wie wir ihn uns vorstellen. Doch je weiter er ins Tiefland kommt, desto stärker sind die Beeinträchtigungen durch den Menschen." Beeinträchtigungen durch den Menschen meint, dass hier Stoffe gefunden werden, die nicht in der Natur vorkommen, zum Beispiel Diuron, ein Pflanzenschutzmittel, das im Verdacht steht krebserregend zu sein und dessen Einsatz in der Landwirtschaft seit Ende der 1990er-Jahre verboten wurde.