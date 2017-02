"Wenn Nahrung in die Lunge eindringt, kann das tödlich verlaufen. Viele Todesfälle in Pflegeheimen gehen auf Verschlucken zurück", gibt Professor Michael Fuchs zu bedenken. Er leitet die Schlucksprechstunde an der Uniklinik Leipzig. Seine Patienten kommen nach Operationen im Kopf-Hals-Bereich, einem Schlaganfall oder einer Parkinsonerkrankung zu ihm. Auch mit fortschreitendem Alter fällt das Schlucken oft schwerer. Schätzungen zufolge sind rund fünf Millionen Deutsche von einer Schluckstörung – die Mediziner sprechen von Dysphagie – betroffen.

Hilfreicher Schlucktest

Bei der Leipzigerin Elvira Große ist eine Tumoroperation an der Zunge und im Rachen Ursache der Schluckstörung. Nach der Operation fehlt ein Stück des Kehldeckels. Da, wo jetzt nur noch ein Pflaster am Hals ist, befand sich bis vor kurzem noch eine Trachealkanüle, ein kleines Röhrchen, das beim Atmen und Schlucken hilft. In der Schlucksprechstunde soll festgestellt werden, ob Elvira Große noch darauf angewiesen ist. Professor Michael Fuchs führt eine Endoskopkamera über die Nase in den Rachen ein. Damit kann er seiner Patientin von innen beim Schlucken zusehen. "Das ist nichts wovor man Angst haben muss", beruhigt der Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie.

Anhand von Lebensmitteln verschiedenster Konsistenz wird jetzt der Schluckakt getestet. Dazu bekommt Elvira Große grün eingefärbtes Wasser, Pudding und zerdrückte Banane. Die Patientin muss etwas husten. "Husten ist gut. Er ist ein lebenswichtiger Freund, der die Luftröhre und den Kehlkopf reinigt", erklärt Professor Fuchs und gibt gleich noch ein paar Tipps, wie man richtig hustet und schluckt.

Schlucken lässt sich trainieren

Das Schlucktraining ist ein fester Bestandteil der Schlucksprechstunde. Ärzte, und Logopäden zeigen den Patienten bestimmte Kopfbewegungen und Schluckmanöver, mit denen das Schlucken erleichtert wird. Die Übungen trainieren die Atmung, die Kau- und Zungenmuskulatur und die Körperhaltung. "Wir geben viel Hilfe zur Selbsthilfe. Man lernt Übungen, die man auch nach Ablauf der Therapie selbst zu Hause machen kann", sagt Professor Fuchs.