Wie funktioniert unser Gleichgewichtsorgan

Unser Gleichgewichtssinn sitzt im Innenohr. Hier befindet sich das so genannte "Vestibularorgan". Es besitzt drei markante Bogengänge, die in alle Dimensionen des Raumes reichen. Sie sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Wenn wir unseren Kopf bewegen, bewegt sich auch die Flüssigkeit in den Bogengängen. Sie schwappt dabei gegen spezielle Sinneshärchen, die sich in Ausbuchtungen der Bogengänge befinden. Das wird dann als Reiz empfunden und über den Gleichgewichtsnerv an das Gehirn weitergemeldet.

Weil die drei Bogengänge jeweils unterschiedlich angeordnet sind, können wir mit ihnen Neigungen des Kopfes nach oben und unten wahrnehmen, Neigungen nach rechts und links sowie Drehbewegungen. Zusätzlich zu den Bogengängen besitzt das Gleichgewichtsorgan noch zwei so genannte Vorhofsäckchen. Auch darin wachsen Sinneshärchen, mit deren Hilfe wir Beschleunigungen wahrnehmen

Schwindel – wann wird es ernst?

Gelegentliche Schwindelgefühle, etwa beim Fahrstuhlfahren, sind harmlos. Viele Menschen leiden jedoch unter heftigen Schwindelattacken scheinbar ohne konkreten Anlass, oft verbunden mit Sehstörungen, verstärkter Sturzneigung, Übelkeit. Schwindel ist selbst keine Krankheit, sondern ein "multisensorisches Symptom", das infolge ganz verschiedener Erkrankungen auftreten kann. Nicht immer lässt sich aber eine eindeutige organische Ursache aufspüren.

Schwindel – was steckt dahinter?

Schwindel ist in Deutschland der zweithäufigste Anlass, einen Arzt aufzusuchen – nach Kopfschmerzen. Die Diagnose ist mitunter langwierig. Am besten sind Patienten in einem speziellen Schwindelzentrum aufgehoben, wo Neurologen und HNO-Spezialisten zusammenarbeiten. Viele Kliniken bieten inzwischen eigene Schwindel-Sprechstunden an.

Zu den harmlosesten – und am besten behandelbaren – Schwindelformen zählt der "benigne paroxysmale Lagerungsschwindel". Dieser Drehschwindel hat seine Ursache in kleinen Steinchen, die in die Bogengänge des Gleichgewichtsorgans gelangt sind. Er lässt sich durch bestimmte rasche Lagerungsmanöver therapieren.