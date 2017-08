So wird ein Leberwickel zubereitet: Zwei Teelöffel Schafgarbe in 500 Milliliter Wasser aufkochen und zehn Minuten ziehen lassen. Ein Küchentuch in dem Sud einweichen, leicht ausdrücken und in ein zweites trockenes Handtuch einschlagen. Dann den Wickel im Liegen auf den rechten Oberbauch (die Leber) legen, mit Wärmflasche und Wolldecke zudecken. Das fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an und entspannt.