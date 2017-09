Die Zubereitung einer ordentlichen Suppe braucht nur wenige Handgriffe, dafür aber viel Zeit. Denn erst durch stundenlanges Köcheln lösen sich die Inhaltsstoffe der Zutaten und gehen in das Wasser über. In ihrem Buch "Die Suppenapotheke" beschreibt Anne Simons, was eine gute Brühe ausmacht und warum sie so gesund ist.

Bildrechte: IMAGO

Eine gute Knochen- und Fleischbrühe steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe. Das Fleisch dazu sollte von gesunden Tieren stammen, die in natürlicher Umgebung artgerecht gehalten worden sein sollten. Eine gute Brühe enthält möglichst viel Gelatine, sagt Anne Simons. Gelatine besteht zum Großteil aus dem Eiweiß Kollagen, das am Aufbau aller Körperstrukturen beteiligt ist. Es macht zum Beispiel die Knochen elastisch und verhindert, dass sie schnell brechen. Mit dem Alter nimmt jedoch der Anteil an Kollagen im Körper stetig ab, die Knochen werden poröser. Außerdem enthält sie viel Kalzium, Magnesium und Phosphor. Diese Mineralien sind wesentlich am Knochenaufbau beteiligt. Ein Hausmittel gegen brüchige Knochen lautet also: Rinderbrühe trinken!