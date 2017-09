Ob Unkraut zupfen, Schrauben drehen, stundenlanges Tippen und Klicken mit der Computermaus – oder eben Tennis spielen: All das kann Auslöser für einen Tennisarm sein. Zu den Beschwerden kommt es, wenn der Arm immer wieder auf die gleiche Art und Weise bewegt wird. Die Überlastung der Muskulatur führt zu einer schmerzhaften Entzündung des Sehnenansatzes im Ellenbogen. Auch einige Vorerkrankungen wie ein Ellenbogenbruch oder eine Arthrose können die Entstehung begünstigen. Aber wie lassen sich die die Schmerzen wieder los zu werden? Mit folgenden Methoden:

Zunächst gilt es, unbedingt die einseitigen Belastungen zu vermeiden. Versuchen Sie, den Unterarm, so oft es geht, zu entlasten und zu schonen. Spezielle Bandagen, sogenannte Epicondylitis-Bandagen, dämpfen Vibrationen am Ellenbogen und helfen, ihn ruhig zu stellen und Schmerzen zu lindern. Kühlpacks auf dem Ellenbogen lindern die Entzündung.

In der Akutphase helfen entzündungshemmende Medikamente. Sie können als Salbe auf die Haut aufgetragen, als Tablette eingenommen oder direkt ins Gelenk gespritzt werden. Wirkstoffe wie Ibuprofen, Paracetamol oder Diclofenac kommen bei leichten Beschwerden zum Einsatz. Kortison wird in der Regel nur bei starken Beschwerden eingesetzt. Der Langzeitnutzen dieser Therapie ist jedoch umstritten.

Der Gang zur Physiotherapie kann sich mehr als lohnen. Zum einen kann der Physiotherapeut mit speziellen Massagegriffen die verspannten Sehnen und Muskeln um das Gelenk wieder lockeren. Zum anderen kann er prüfen, ob die Ursache für den Tennisarm tatsächlich im Ellenbogen sitzt oder vielleicht schon mit einer Fehlhaltung in der Halswirbelsäule ihren Anfang genommen hat. Darüber hinaus kann er gute Tipps für wichtige Dehnungsübungen für zu Hause geben.

In einigen Fällen kann auch tapen hilfreich sein.

Hiermit soll das Gewebe am Ellenbogen angeregt werden, Endorphine auszuschütten und so die Schmerzen zu reduzieren. Für die Behandlung müssen Schutzbrillen getragen werden. Von der Therapie selbst merkt man relativ wenig, manchmal ein kleines Kribbeln. Die Behandlung dauert 15 bis 20 Minuten. Nach sechs bis acht Sitzungen, die innerhalb von etwa vier Wochen erfolgen sollen, müsste eine spürbare Schmerzlinderung eingetreten sein. Auch diese Behandlung ist eine Selbstzahlerleistung und kostet zwischen 15 und 25 Euro. Bei Privatpatienten werden die Kosten der orthopädischen Lasertherapie in Einzelfällen übernommen.