Straßenverkehr, Verbrennungsprozesse oder auch Tierhaltung sind als Feinstaubquellen in der Außenluft bekannt. Doch eine Studie des Deutschen Allergie und Asthmabundes zeigt: Die Feinstaubkonzentration in Gebäuden ist oft höher als im Freien. Das liegt daran, dass im Innenraum die Luft weniger stark verdünnt wird. Durch offene Fenster oder Anhaftungen an Schuhen und Kleidung gelangt die belastete Außenluft in die Innenräume. Zigarettenrauch, Kerzen und Kaminöfen können die Luft zusätzlich verschlechtern. Auch beim Kochen und Braten werden feinste Partikel in die Luft geschleudert.

Was ist Feinstaub? Als Feinstaub bezeichnet man feste oder flüssige Teilchen in der Luft. Die winzigen Partikel sind kleiner als 0,01 Millimeter und mit dem bloßen Auge kaum wahrzunehmen. Sie bestehen zum Beispiel aus Ruß, Fett und Pollen, aber auch aus Metallen wie Blei, Aluminium und Quecksilber. Feinstaub wird je nach Staubkorngröße in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Je kleiner die Staubteilchen, desto leichter gelangen sie in die Lunge und in die Blutbahn.

Blinde Passagiere

Bildrechte: colourbox Im Wohnzimmer können sich weitere Fremdstoffe an die Feinstaubpartikel heften. Ob Allergene von Haustieren, Chemikalien aus Teppichen und Möbeln oder Verbrennungsrückstände von Kerzen und Kaminfeuern – die Schadstoffe lagern sich an die Staubpartikel an und reisen so als blinde Passagiere in den Körper. Die Teilchen gelangen bis in die Lunge und setzen sich dort ab. Über einen längeren Zeitraum können so chronische Entzündungen entstehen. Ultrafeine Partikeln können noch tiefer in den Körper eindringen. Über die Lungenbläschen gelangen sie ins Blut und werden weiter in alle Organe transportiert. Dadurch steigt unter anderem das Risiko, an einer Herzkreislauferkrankung zu erkranken.

Mehrmals täglich Lüften

Bildrechte: MDR/Mayte Müller Um "dicke Luft" in Räumen zu vermeiden, sollte man mehrmals täglich intensiv lüften. Am besten nach Bedarf stoßlüften, damit der Energieverbrauch und die Heizkosten nicht in die Höhe schießen. Nachts kann das Fenster im Schlafzimmer angekippt oder ganz geöffnet werden. Das bringt den größten Luftaustausch. Auch eine optimale Raumfeuchte (40-60 Prozent) ist wichtig. Sie sorgt dafür, dass der Staub in der Luft benetzt wird und zu Boden sinkt. Eine zu hohe Luftfeuchte erhöht hingegen das Schimmelpilzrisiko. Zusätzlich sollte man auf eine allgemeine Raumhygiene achten und zum Beispiel stark rußende Duftkerzen oder Zigarettenrauch in der Wohnung strikt vermeiden. Auch Kosmetikprodukte wie Haarspray am besten nur bei weit geöffnetem Fenster anwenden. Regelmäßiges Bodenwischen vermindert zudem die Feinstaubkonzentration.

Schadstoffe in den Innenräumen

Neben dem Feinstaub können sich noch viele andere Schadstoffe in den eigenen vier Wänden befinden. Da unsere Wohnungen immer luftdichter gebaut werden, ziehen schädliche Stoffe schlechter ab und verweilen länger in den Innenräumen. Aus unterschiedlichen Materialien wie Fußböden oder Wandanstrichen können giftige chemische Einzelsubstanzen über Jahre ausdünsten. Bis 1993 wurde zum Beispiel krebserregender Asbest in den Wänden verbaut. Alte Tapeten enthalten oft noch Formaldehyd - ebenfalls krebserregend. Doch auch in neuen Gebäuden finden sich giftige Luftschadstoffe, die von Farben, Lacken, Möbeln und Teppichen ausgehen. Neben bestimmten Reinigungs- und Kosmetikprodukten können auch Naturprodukte eine Schadstoff-Quelle sein. Bestimmte Hölzer sondern zum Beispiel durch Zersetzungsprozesse giftige Stoffe ab.

Gebäudekrankheit