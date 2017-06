Bildrechte: IMAGO

Eine Auszeit kann nachweislich medizinische Beschwerden reduzieren, wenn sie erholsam ist. Doch egal, wie weit wir reisen: Der Chef und die Kollegen reisen in Gedanken oft mit. Eine Studie der gesetzlichen Unfallversicherung zeigte vor zwei Jahren, dass etwa ein Viertel der Berufstätigen im Urlaub „arbeitet“. Statt entspannt am Strand zu sitzen oder auf Berge zu wandern, dreht sich im Kopf alles um die Arbeit oder die Sorgen zu Hause. Es gelingt einfach nicht abzuschalten.



Doch der Körper braucht Erholungsphasen, in denen er sich ausruhen kann. Das hat inzwischen auch die Wissenschaft erkannt. Kommen die eigenen Bedürfnisse ständig zu kurz und stehen wir permanent unter Stress, kann das auf Dauer richtig krank machen. Laptop und dienstliche E-Mails auf dem Handy sollten deshalb in den Ferien tabu sein. Sagen Sie Ihren Kollegen rechtzeitig Bescheid, wenn Sie verreisen. Planen Sie eine Urlaubsvertretung und richten Sie in Ihrem elektronischen Postfach eine Abwesenheitsnachricht ein. Bitten Sie Kollegen, Sie im Urlaub nicht zu stören und gehen Sie nur bei wichtigen Anrufern ausnahmsweise ans Telefon.