Wo ist der Zucker versteckt?

Oft nehmen wir Zucker nicht wissentlich zu uns. Bildrechte: IMAGO Dass Schokolade und andere Süßigkeiten Zucker enthalten und dick machen, weiß jedes Kind. Aber viele Lebensmittel scheinen unverdächtig, obwohl auch in ihnen Zucker steckt. Die Verbraucherzentralen fanden bei einer Stichprobe einen Saucenbinder, der zu einem Drittel aus Zucker besteht, obwohl "Zucker" auf der Zutatenliste fehlt. Wie ist das möglich? Es gibt inzwischen ca. 70 verschiedene Bezeichnungen für Zuckerarten, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Manche sind inzwischen geläufig, wie Maltodextrin. Andere dürften selten als Zucker erkannt werden, zum Beispiel Magermilchpulver. Die Industrie setzt häufig mehrere Zuckerarten zu. Jede einzelne ist nur in geringer Menge vorhanden und erscheint daher auch weit hinten in der Zutatenliste. Zusammengenommen aber machen sie einen erheblichen Zuckeranteil aus.

Warum wir uns geradezu mästen!

Zuckerfalle Currywurst Bildrechte: Colourbox "Hauptsache Gesund" hat einige Produkte unter die Lupe genommen, zum Beispiel ein Currywurst-Fertiggericht. Zucker steht hier relativ weit hinten in der Zutatenliste. Noch weiter hinten stehen andere Zuckerarten, wie Dextrose und zuckerhaltige Fruchtbestandteile, wie Apfelmark. So addiert sich der Zuckeranteil dieser 400 Gramm-Packung auf insgesamt fast 50 Gramm. Zum Vergleich: Die WHO empfiehlt, pro Tag etwa 25 Gramm Zucker zu konsumieren: "Wer dieses Currywurst-Gericht isst, hat bereits mit einer Mahlzeit, mehr als das Doppelte der empfohlenen Zuckermenge zu sich genommen.", warnt Ernährungsberaterin Nicole Lins und ergänzt: "Wer jetzt noch einen sogenannten Softdrink, also Limonade, Cola oder aromatisiertes Wasser aus dem Supermarkt dazu trinkt, der beginnt sich zu mästen." Sie zeigt uns eine Flasche aromatisiertes Wasser mit Apfelgeschmack. 24 Gramm Zucker, steht in der Nährwerttabelle: "Man darf nicht vergessen, dass die meisten Menschen keine 100 Milliliter davon trinken, sondern eine halbe Flasche oder mehr. Man soll ja auch ausreichend trinken. Aber auf diese Weise decke ich schon meinen gesamten Tagesbedarf an Zucker allein über die Flüssigkeit. Hinzu kommt, dass die Bauchspeicheldrüse von früh bis spät drangsaliert wird, weil sie ständig auf den Zucker reagieren muss und Insulin produziert."

Ein Tipp zum Trinken:

Trinken Sie am besten Wasser! Das mögen Sie nicht? Probieren sie das: Geben sie einige Gurkenscheiben in eine Karaffe mit Leitungswasser und lassen Sie das Ganze etwas stehen. Auf diese Weise erhalten Sie ein leckeres aromatisches Kaltgetränk. Das lässt sich wahlweise auch mit Orangenscheiben, Minze oder Zitronengras machen. Vielleicht haben Sie selbst noch weitere Ideen?

Honig statt Zucker?

Bildrechte: IMAGO Wenn es echter Honig vom Imker ist, dann hat er tatsächlich viele natürliche Begleitstoffe, die ihn im Vergleich mit weißem Zucker, wertvoller machen. Aber Vorsicht: Den Honig nicht in sehr heiße Getränke geben. Dann verlieren die Begleitstoffe ihre Wirkung. Der Honig aus dem Discounter ist industriell verarbeitet und hat meist einen Teil seiner wertvollen Inhaltsstoffe verloren.

Agavendicksaft statt Zucker?

Johannes Hunger hält ihn einfach für eine Modeerscheinung, ähnlich dem Ahornsirup, der vor einigen Jahren modern war: "Vermutlich ist die Agave bei den Landwirten gerade eine beliebte Pflanze." Der Sirup enthält auch Fruchtzucker, der bei unzureichender Bewegung, von Körper in Fett verwandelt wird.

Aspartam statt Zucker?

Es gibt inzwischen viele Stimmen in der Wissenschaft, die diesen Süßstoff, wegen möglicher unerwünschter Wirkungen, stark in Frage stellen.

Stevia statt Zucker?

Bildrechte: IMAGO Es gilt als "natürliche" Alternative, ist tatsächlich aber genauso industriell verarbeitet, wie zum Beispiel Soja. Es wird empfohlen, täglich nicht mehr als vier Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht davon zu sich zu nehmen. Das Problem: Wie kann man das sicher ausrechnen? Außerdem schmeckt es vielen Menschen einfach nicht.

Machen Sie ein Ernährungsprotokoll!