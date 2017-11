Genau genommen ist Vitamin D gar kein Vitamin, sondern ein Hormon, da es der Körper selbst produziert. Eine Vorstufe wird mit Hilfe der kurzwelligen UV-B-Strahlen der Sonne in der Haut gebildet. Deshalb wird es auch als "Sonnenvitamin" bezeichnet. Von der Haut aus gelangt es über die Blutbahn in die Leber und wird weiter umgewandelt. In den Nieren wird schließlich Vitamin D hergestellt und über das Blut im ganzen Körper verteilt. Wird im Sommer genügend Vitamin D gebildet, reicht es meist auch in der dunklen Jahreszeit, da es vom Körper gespeichert werden kann. Auch mit der Nahrung kann Vitamin D aufgenommen werden. Damit deckt es allerdings höchstens 20 Prozent des Bedarfs. Das Hormon ist an vielen Funktionen des Körpers beteiligt. Besonders wichtig ist es für den Stoffwechsel der Knochen. Es sorgt dafür, dass Kalzium einlagert werden kann und die Knochen stabil bleiben. In den letzten Jahren wird auch der Zusammenhang von Vitamin D mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Immunschwäche erforscht. Eindeutige Studien dazu gibt es bisher aber noch nicht.