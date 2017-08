Bildrechte: IMAGO

Kassandra Wagener aus Magdeburg litt an einer schweren Skoliose. Mit knapp zwölf Jahren wurde die starke Verkrümmung der Wirbelsäule bei ihr festgestellt. Die Deformität habe sich binnen kürzester Zeit bei ihr herausgebildet, erinnert sich Mutter Anja Wagener. Bevor sie in den letzten Wachstumsschub gekommen sei, sei ihr an Kassandras Rücken nichts aufgefallen.



Für den Wirbelsäulenexperten Dr. Patrick Strube vom Waldklinikum Eisenberg ist das eine typische Entwicklung, Die meisten Skoliosen bilden sich im vorpubertären oder pubertären Wachstumsschub aus. Wichtig ist dann vor allem schnelles Handeln. Eltern, die denken, dass am Rückgrat ihres Kindes etwas nicht stimmt, sollten schnellstmöglich einen Arzt kontaktieren.