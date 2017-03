Noch nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute, defekte oder verloren gegangene Zähne zu ersetzen. Und auf keinem anderen Gebiet der Medizin muss der Patient so viele Zuzahlungen leisten. Rechnungen über Tausende von Euro sind keine Seltenheit und ein Schock für die Patienten. Die Erstattung der Kosten durch die Krankenkasse orientiert sich immer an der Standardbehandlung, also der einfachsten Lösung. Wer bessere Lösungen will, muss aus eigener Tasche dazu zahlen. Doch es gibt einige Tricks, wie man sparen kann.