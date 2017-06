Bildrechte: IMAGO

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zecken zu entfernen, zum Beispiel mit Pinzetten, flachen Zeckenzangen oder -karten. Damit wird der Blutsauger möglichst weit unten am Hals gepackt. Das ist wichtig, weil Druck auf den Bauch der Zecke eventuell dazu führt, Blut und Krankheitserreger in die Wunde zu spülen. Also am Hals fassen und dann mit langsamem Ziehen entfernen. Der Tipp, dabei zu drehen, ist unsinnig, denn die Saugwerkzeuge der Zecken haben kein Gewinde. Wichtig ist es, die Zecke so früh wie möglich zu entfernen, denn Krankheitserreger wie Borrelien werden in der Regel erst nach 24 Stunden von der Zecke übertragen.