Hypnose statt Narkose Bildrechte: dpa

Dr. Rupert Reichart ist Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie und hat vor zwei Jahren eine Zusatzausbildung für medizinische Hypnose gemacht. Er weiß, dass "man vor der Operation schauen muss, wie tief der Patient in Trance fallen kann und auch, für wen so was geeignet ist." Dazu übt Dr. Reichart mit den Patienten. Denn er weiß, eine tiefe Entspannung wird bei jedem anders erreicht. Manche Patienten brauchen dazu Märchen oder die Landschaft ihrer Kindheit oder einen anderen Ort, an dem sie sich wohl fühlen.



Zwischen zwei und zehn Minuten braucht er in der Regel, bis der Patient in Trance versetzt ist. Der Bewusstseinszustand wird so verändert, dass der Patient alles wahrnimmt, aber keine Schmerzen hat. Auf bisherige narkotisierende Mittel kann damit verzichtet werden.



Wenn die Stimulationssonden in den Schädel eingeführt sind, wird die Hypnose beendet. Im Gegensatz zur bisherigen Operation ist der Patient nun hellwach. Er kann optimal mit dem Operateur kooperieren, damit die Elektroden exakt platziert werden können.



Dr. Rupert Reichart weiß: "Es geht da um wenige Millimeter oder um einen Millimeter. In dieser Phase spricht der Neurologe mit dem Patienten und gibt ihm verschiedene Aufgaben. Ich bitte Tremor-Patienten zum Beispiel einen Becher zu halten oder lasse sie die Finger spreizen, dabei muss der Patient gut mitmachen."



Bislang wurden in Jena erst drei Patienten mit medizinischer Hypnose bei Tremor operiert. Doch die Neurologen sehen darin eine völlig neue Alternative, Wach-Operationen angstfrei, ohne Schmerzen und ohne Nebenwirkungen zu überstehen.