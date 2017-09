"Einfach ist die Arbeit in einem solchen Krankenhaus nicht", sagt Nikolov über den in den 1980er-Jahren entstandenen Bau. Kein Land der EU investiert so wenig in sein Gesundheitssystem wie Rumänien: Immer wieder fehlt es im Spital an den nötigsten und einfachsten Dingen, an Antibiotika, an OP-Fäden oder Nadeln. Bildrechte: MDR/Annett Müller