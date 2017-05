Andrej Babis

Einige Politiker und Steuerberater vermuten, dass es dabei einzig und allein darum ging, Steuern zu hinterziehen. Babis' Firma habe mit Hilfe der Anleihe keine konkreten Investitionen tätigen wollen, heißt es dazu. Außerdem seien die Obligationen nicht einer breiten Öffentlichkeit zum Kauf angeboten worden, sondern lediglich dem Firmenchef Babis. Und dieser habe eigentlich auch nicht das nötige Kapital gehabt, um diese Anleihen zu kaufen. Das spreche für eine Betrugsabsicht, sagen Babis' Kritiker. "Wenn Sie Millionen von Obligationen in einer privaten Emission an Ihnen bekannte Privatinvestoren herausgeben und jede einzelne Obligation hat den Wert von einer Krone, dann hat das wirtschaftlich gesehen keinen anderen Sinn als den Steuervorteil", sagte Babis' ehemalige Stellvertreterin auf dem Finanzministerposten, Simona Hornochova.

Als Unternehmer einerseits und Finanzminister andererseits befindet sich Babis seit Langem in einem latenten Interessenkonflikt. Er ist Chef der populistischen Partei "Aktion unzufriedener Bürger" (ANO), Finanzminister und Vize-Regierungschef. Vor allem ist er aber ein milliardenschwerer Unternehmer und zweitreichster Bürger des Landes. Bis vor kurzem gehörte ihm der Landwirtschafts- und Lebensmittelkonzern "Agrofert" und außerdem das größte Medienhaus der Tschechischen Republik, in dem unter anderem die auflagenstarken Zeitungen "Mlada Fronta Dnes" und "Lidove noviny" erscheinen. Sogar in Ostdeutschland, in Piesteritz, hat Babis kräftig investiert. Neuerdings betreibt er auch ein Luxushotel.