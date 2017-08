Polens Präsident Andrzej Duda emanzipiert sich

Eskalation um Justizreform

Duda "muss Adrian töten", schrieb ein Kommentator der oppositionsnahen Onlineplattform "NaTemat" im Mai dieses Jahres. Damals zeichneten sich bereits zwei wichtige Reformen ab, die die Regierung in der zweiten Jahreshäfte angehen wollte. Grundlegende Änderungen im Justizwesen und die Neuordnung der polnischen Armee. Zu beiden hielt sich Duda anfangs bedeckt.

Mitte Juli eskalierte dann der Streit um die geplante Justizreform der PiS. Durch die sollten das Parlament und der Justizminister über die Besetzung des Obersten Gerichtshofs und des Landesrichterrates bestimmen können. Zehntausende Menschen demonstrierten tagelang gegen die "Abschaffung der Gewaltenteilung". Auch der Jurist Duda mahnte Änderungen an dem Vorhaben an. Doch sein Appell prallte an der Tür des Parteivorsitzenden ab.

Moralisches oder machtpolitsches Veto

Nach chaotischen Abstimmungen, die teils gegen Verfahrensregeln verstießen, verabschiedete das Parlament die Reform dennoch. Duda schaltete erstmals auf Konfrontation. In einer eigens anberaumten Pressekonferenz kritisierte er die Reform in Teilen als verfassungswidrig und verweigerte seine Unterschrift darunter. Mit der Blockade brachte er die Partei gegen sich auf. Der Schritt brachte ihm dafür im In- und Ausland Anerkennung ein. "Aus Adrian ist endlich Andrzej geworden", schrieb ein Twitter-User. Dutzende Medien wählten wortgleiche Überschriften.