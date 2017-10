Russland: Der Mord an Anna Politkowskaja

7. Oktober 2006. Russlands Präsident Putin feiert seinen 54. Geburtstag. Am Nachmittag gegen 16 Uhr betritt die russische Journalistin Anna Politkowskaja in Moskau das Haus, in dem sie wohnt. Kurze Zeit später ist sie tot. Man findet ihre Leiche im Fahrstuhl. Politkowskaja wurde aus nächster Nähe mit vier Schüssen aus einer Pistole ermordet. Bildrechte: IMAGO