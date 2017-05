Billiard- und Kickertische, Spielekonsolen und ein Fitnessstudio: Auf den ersten Blick wirkt das Innere des gläsernen Neubaus an einer Prager Ausfallstraße wie ein Naherholungszentrum für gestresst Großstädter. Doch in dem zwölfgeschössigen Gebäude residiert "Avast Software", der Weltmarktführer bei Antivirusprogrammen. Die Spielereien in dem Bürokomplex sollen dafür sorgen, dass das so bleibt.