Ashgabad - Stadt aus Gold und Marmor

Der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuhamedov regte 2011, aus Anlass des 20. Jahrestag der Unabhängigkeit seines Landes, den Bau dieses spektakulären Gebäudes an - des Hochzeitspalastes, der offiziell "Palast des Glücks" heißt. Neben sieben Sälen, in denen gleichzeitig Trauungen stattfinden können, befinden sich in dem Palast exklusive Geschäfte für Hochzeitskleider und Schmuck, ein Verleih für Hochzeitskutschen und Luxusautos, diverse Foto-Studios sowie Schönheitssalons und Friseure. Bildrechte: IMAGO