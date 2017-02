Der ungarisch-russische Atom-Deal

Am 2. Februar 2017 treffen Russlands Präsident Wladimir Putin und Ungarns Premierminister Viktor Orbán (hier bei einer Begegnung 2016) in Budapest zusammen. In ihren Gesprächen wird es vor allem um wirtschaftliche Fragen gehen, allen voran um den Bau des neuen Atomkraftwerks Paks II, das von russischen Unternehmen errichtet und vom russischen Staat durch einen zehn Milliarden schweren Kredit finanziert wird. Es ist ein Projekt der Superlative. Und in jedem Falle ein höchst umstrittener Deal. Bildrechte: IMAGO