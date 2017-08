Aufklärungsmission gegen Stalin

Prudowskij besitzt eine Menge Kopien ähnlich lautender Urteile. Sein Großvater arbeitete in den 1920er-Jahren für die "Chinesische Osteisenbahn" in der heute chinesischen Stadt Harbin. Damals lebten rund 100.000 Russen in Harbin. Mitte der 1930er-Jahre kehrte ein Teil von ihnen wieder in die Sowjetunion zurück. Für die sowjetische Führung waren sie Spione und Feinde und wurden verfolgt und verurteilt. Bildrechte: MDR/Roman Schell