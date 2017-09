Eigentlich sollte es schon zu Weihnachten 2016 freie Fahrt zwischen Dresden und Prag geben. Das Versprechen des tschechischen Verkehrsministers Dan Tok konnte jedoch nur teilweise eingelöst werden. Kurz vor der Eröffnung des letzten fehlenden Autobahnabschnitts gab es in einem geologisch schwierigen Abschnitt der neuen Trasse Erdbewegungen. An der fraglichen Stelle stehen zwei Talbrücken - je eine pro Fahrtrichtung. Die Behörden beschlossen, eine der Brücke vorerst nicht freizugeben. Aus diesem Grund stand seither auf zwei Kilometern Länge vorerst nur eine Fahrspur pro Richtung für den Verkehr zur Verfügung.



Der Sprecher der Autobahn- und Fernstraßenverwaltung, Jan Rýdl, sagte am Mittwoch, der Abschnitt sei ein kompliziertes Bauunterfangen gewesen. Man habe aber die spezifischen Probleme gelöst. Man überwache jetzt an über 100 Messpunkten die Sicherheit der Talbrücken. Bei Störungen könne man unverzüglich reagieren.