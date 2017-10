Tatarstan ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Teil Russlands und nirgendwo wird das klarer, als im Herzen Kasans. Etwas mehr als die Hälfte der 3,8 Milllionen Bewohner der Region sind tatarische Muslime. Seitdem die Truppen des russischen Zaren Iwan des Schrecklichen das Gebiet 1552 erobert haben, genießen sie eine weitgehende Gleichbehandlung mit orthodoxen Russen. In der Bauman-Straße flanieren Kopftuch- und Minirock-tragende Russinnen unbehelligt nebeneinander.

Tatarstan liegt etwa 800 Kiloeter östlich der russischen Hauptstadt Moskau. Die Region an der Wolga ist reich an landwirtschaflticher Nutzfläche und Rohstoffvorkommen.

Tatarstan liegt etwa 800 Kiloeter östlich der russischen Hauptstadt Moskau. Die Region an der Wolga ist reich an landwirtschaflticher Nutzfläche und Rohstoffvorkommen.

Tatarstan liegt etwa 800 Kiloeter östlich der russischen Hauptstadt Moskau. Die Region an der Wolga ist reich an landwirtschaflticher Nutzfläche und Rohstoffvorkommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

1920, kurz vor der Gründung der Sowjetunion wurde Tatarstan von den Bolschewiki zur "Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik" (ASSR) erklärt. Während des Zerfalls der Sowjetunion verkündete Tatarstan 1990 jedoch seine Unabhängigkeit, unterschrieb aber bereits vier Jahre später einen Föderationsvertrag mit Russland, so wie 45 weitere Regionen des Landes. Kasan erkämpfte sich in den Verhandlungen mit Moskau jedoch weitreichende Sonderrechte, die keine andere Region erhielt.

Staatsoberhaupt mit Sendungsbewusstsein: Der tatarische Präsident Rustam Nurgalijewitsch Minnichanow. Bildrechte: IMAGO

So hatte Tatarstan in der Folge weitreichende Selbstverwaltungsrechte im Steuer-, Sicherheits- und Justizwesen. Diese Sonderrechte wurden in der russischen Verfassung verankert und konnten ohne die Zustimmung des tatarischen Parlaments nicht verändert werden. Mit Rustam Minnichanow hat Tatarstan auch einen eigenen Präsidenten, der wie das Oberhaupt eines unabhängigen Staates agiert. Er ernennt etwa Minister und vertritt Tatarstan auf Auslandsreisen.