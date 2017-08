Die neue Balkanroute

Bulgarien etwa lässt seit Frühjahr 2017 den Grenzzaun zur Türkei ausbauen – ein besonderes Anliegen der neuen erzkonservativen Regierung des Landes. Die Folge: Die Zahl der illegalen Einreisen sank im ersten Halbjahr 2017 auf ein Rekordtief. Nur noch 1.461 Menschen ohne gültige Papiere wurden in diesem Zeitraum aufgegriffen – 80 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Mittlerweile ist es auch so gut wie unmöglich, von Serbien aus nach Ungarn oder Kroatien zu kommen. Die Kontrollen dort werden immer engmaschiger und Flüchtlinge berichten vom brutalen Durchgreifen ungarischer und kroatischer Grenzer und sofortiger Rückführung nach Serbien.

Auch für gut organisierte Schlepperbanden wird das zunehmend zum Problem. Und so versuchen sie, all diese Hürden zu umgehen und weichen von Griechenland und Bulgarien als Ausgangspunkt ihres Menschenschmuggels zunehmend auf Rumänien aus. Dafür gibt es zahlreiche Indizien, etwa die die steigende Zahl gestoppter illegaler Flüchtlingstransporte in Rumänien. Ende August 2017 wurden an der dortigen Schwarzmeerküste im Abstand von acht Tagen zwei Boote mit jeweils knapp 70 Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien aufgegriffen. Offenbar kamen diese übers Meer aus der Türkei, wo aktuell mehr als zwei Millionen Geflüchtete aus dem Nahen und Mittleren Osten festsitzen.

Flüchtlingsunterkünfte an der ungarisch-serbischen Grenze Bildrechte: IMAGO

Und auch im Landesinneren kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. So wurden im Westen Rumäniens, in der Nähe der ungarischen Grenze, zwei Lastwagen mit jeweils 42 und 24 Flüchtlingen angehalten, die über Ungarn weiter nach West- und Nordeuropa gelangen wollten. Für Aufsehen sorgte auch ein Zwischenfall an der serbisch-rumänischen Grenze am 28. August 2017. Zwei Schlepperfahrzeuge mit insgesamt zwölf Flüchtlingen hatten dort versucht, eine Polizeisperre zu durchbrechen. Die rumänischen Beamten stoppten das Fahrzeug durch gezielte Schüsse in die Reifen.