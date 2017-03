Piotr Skorupski ist einer von Tausenden Polen, die das Abholzen der Bäume zurzeit vor allem im Internet dokumentieren und kommentieren. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres, so schätzen Experten, wurden in Warschau so viele Bäume abgeholzt wie im gesamten Jahr 2016 nicht. Grund dafür ist ein neues Gesetz, das im Dezember 2016 im polnischen Parlament beschlossen wurde und seit dem 1. Januar 2017 in Kraft ist. Nun dürfen polnische Grundstücksbesitzer ihre Bäume ohne Genehmigung der lokalen Behörden fällen. Im Klartext heißt das: Eine 100-jährige Eiche ist vor der Kettensäge nicht sicher, wenn sie auf einem Privatgrundstück steht.

Rathaus Warschau: Jeden Baum melden

Selbst das Warschauer Rathaus ist ratlos, was zu tun ist:

Wir können nur freundlich bitten, dass die Privateigentümer die Bäume nicht fällen. Michał Olszewski, Vizebürgermeister von Warschau

Den Bürgern wird geraten, jeden gefällten Baum der Stadt zu melden, damit diese prüfen könne, ob er legal geschlagen wurde oder nicht. Außerdem gibt es Initiativen wie "Hier war ein Baum". Mit Hilfe einer Applikation können Polen nun markieren, wo überall Bäume gefällt wurden.

Weg frei für Grundstücksspekulationen?

Kritiker vermuten ein kommerzielles Interesse hinter dem vermehrten Abholzen. Denn dort, wo Bäume gefällt werden, könnten Investoren bald neue Wohn- oder Geschäftshäuser bauen. Und gerade in Städten wie Warschau oder Krakau boomt die Baubranche, die Grundstückspreise sind hoch.

Letztes Wort noch nicht gesprochen

Der Umweltminister Jan Szyszko gilt als Initiator der Gesetzesnovelle. Gegen ihn richten sich vor allem die Reaktionen im Netz. Er verteidigte das neue Gesetz in einem Fernsehinterview. Jeder habe das Recht, auf seinem Privatgrundstück das zu tun, was er will. Die regierende Partei scheint sich in diesem Punkt uneins: So kündigte der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski an, das Gesetz nachbessern zu wollen. Es sei ein Lobbyprojekt, das es zu ändern gelte.

Verordnete Ruhe durch Brutzeit