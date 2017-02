Polen, Ungarn, Russland: Wohin die Deutschen zur Behandlung fahren

Zur Eizellspende in die Ukraine In Deutschland sind Eizellspenden verboten. Unabhängig vom Alter der Patientin und der Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch. In der Ukraine sind Eizellspenden erlaubt, damit Frauen auch ohne eigene Eizellen schwanger werden können. Und das Geschäft boomt. Die Wartezimmer der Eizell-Kliniken in Kiew sind voll von Paaren aus Deutschland. Die Kosten für eine Eizell-Behandlung liegen zwischen 4.500 und 10.000 Euro. Bildrechte: colourbox