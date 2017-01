Die Donau ist zugefroren

Und weil die Donau nur so selten gefriert, besitzt Serbien nur fünf Eisbrecher, von denen drei allerdings schrottreif sind. Die beiden funktionstüchtigen Eisbrecher sind am Wasserkraftwerk am "Eisenen Tor" an der Grenze zu Rumänien im Dauereinsatz. Deshalb hat Ungarn brüderliche Hilfe geleistet und vier Eisbrecher nach Serbien beordert. Bildrechte: Andrej Ivanji/MDR