Flüchtlingskinder

Die unbegleiteten Kinder müssen sich besonders vor den Behörden und der Polizei in Acht nehmen. Wenn sie aufgegriffen würden, kämen sie entweder in ein serbisches Kinderheim oder in ein offizielles Flüchtlingslager. Dort würde man sie registrieren und vermutlich in ihre Heimatländer zurückschicken. Dann wäre alles umsonst gewesen: das Geld für die Schlepper, die Strapazen der Flucht. Und der Traum vom Westen wäre endgültig vorbei. Bildrechte: Andrej Ivanji