Über das Schicksal der Belugawale in Show-Aquarien

Die intelliegenten Meeressäuger leben in Alaska, Kanada und den arktischen Gewässern Russlands. Belugawale - auch Weißwale genannt - sind keine Einzelgänger und meist in Großfamilien unterwegs. In Freiheit können sie Studien zufolge bis zu 70 Jahre alt werden. In Gefangenschaft sieht das anders aus. Bildrechte: IMAGO