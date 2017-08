Bierparadies Tschechien

Kein Wunder also, dass in Žatec die Hopfenernte besonders gefeiert wird - mit ganz viel Bier aus mehr als 40 tschechischen Brauereien. Das erste Hopfenerntefest "Žatecká Dočesná" fand 1957 statt. Es ist damit eines der ältesten Hopfenfeste in Tschechien. Mittlerweile gibt es die aber im ganzen Land, etwa in der Hauptstadt Prag, aber auch in ganz Europa. "Žatecká Dočesná" bleibt jedoch bis heute das größte seiner Art. Bildrechte: IMAGO/CTK Photo