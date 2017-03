Legende Lada

Und so ist der Lada-Mutterkonzern AwtoWAS bis heute gut im Geschäft. Das Unternehmen, an dem Renaut-Nissan große Anteile hält, ist an der russischen Börse notiert und gilt als größter Autohersteller Osteuropas. Produziert wird ein Großteil der Fahrzeuge immer noch im riesigen Lada-Werk in Togliatti. Bildrechte: dpa