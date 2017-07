"Blauer-Wal"-Administrator zu Lagerhaft verurteilt

Budejkin war im November 2016 verhaftet worden. Er hat sich dazu bekannt, 17 Jugendliche in sogenannten "Todesgruppen" in sozialen Netzwerken zum Selbstmord getrieben zu haben. Die Gruppen trugen Namen wie "Blauer Wal" oder "Meer der Wale". Die russische Zeitung "Nowaja Gazeta" hatte berichtet, dass Jugendliche in diesen Gruppen 50 Aufgaben erfüllen müssen, die mit Selbstmord endeten. Vor dem Gericht in Tobolsk wurden jedoch nur zwei Fälle verhandelt. Das bestätigte Gerichtssprecherin Elwira Jakubowa auf Anfrage des MDR. In beiden Fällen konnten die Mädchen gerettet werden, eines von ihnen stammt aus der Region Tobolsk. Laut Jakubowa habe der Prozess zwei Tage gedauert und Budejkin sei nach Paragraf 110 des russischen Strafrechts verurteilt worden.