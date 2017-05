Bulgarien: Ultrarechte auf der Regierungsbank

Das bulgarische Parlament hat die neue Koalitionsregierung bereits bestätigt. Die Zustimmung des Präsidenten Rumen Radev am 11. Mai 2017 gilt nur noch als Formsache. In der bulgarischen Öffentlichkeit wird die Beteiligung rechter Parteien an der Regierung mehr oder weniger gelassen hingenommen. Der Tenor: Es wird schon nicht so schlimm kommen. Das Programm der Regierung Borissow ist ansonsten bunt gemischt, für alle ist etwas dabei: So sollen etwa die Löhne um 50 Prozent erhöht, die der Lehrer gar verdoppelt werden. Auf Drängen der Nationalisten wird die Verstärkung des Polizeiapparates angestrebt. Keineswegs aber ist ein Rückzug aus Nato und EU vorgesehen.

