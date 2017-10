In Tschechien dreht sich gerade alles um eins: Butter. Genauer gesagt, um die hohen Butterpreise. So kommt es zu skurrilen Szenen: In tschechischen Supermärkten prügeln sich Menschen um reduzierte Butter. Ein Koch lässt heimlich 50 Kilogramm Butter aus seinem Restaurant mitgehen. Verbraucher können Butter in manchen Geschäften nur noch an der Fleischtheke kaufen - der Grund sind häufige Diebstähle.

Butter als Luxusprodukt

Der Preis für ein Stück Butter ist im Vergleich zum Vorjahr 2016 um mehr als 45 Prozent gestiegen, auf umgerechnet etwa 2 Euro, so das tschechische Statistikamt. Das führt nicht nur zu Tumulten, Diebstählen und Protesten in der Bevölkerung, sondern ruft sogar den tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka auf den Plan. Butter wird nun also zur Chefsache: So wies Sobotka die Aufsichtsbehörden an, sich dem Preisanstieg anzunehmen.

Reaktion der Politik

Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka lässt den Preisanstieg bei der Butter kontrollieren. Bildrechte: dpa Nach dem Willen des Ministerpräsidenten sollen die Kontrolleure nun checken, ob der hohe Preis wirklich durch gestiegene Produktionskosten gerechtfertigt ist oder die Händler den Butterpreis unnötig erhöhen, um so Profit daraus zu schlagen. Außerdem sollen sie kontrollieren, ob es Verschiebungen bei der Belieferung aus dem In- und Ausland gab.



Die Händler haben diese Initiative als populistischen Schritt unmittelbar vor den Parlamentswahlen bezeichnet. Der Preisanstieg liege nicht an zu hohen Margen. Sobotka entgegnet: "Ich verstehe nicht, warum der Einzelhandel die Information über die Kontrolle so negativ aufgenommen hat. Wenn sie in Sachen Butterpreis ein reines Gewissen haben, sollen sie doch die Karten auf den Tisch legen und sich nicht dagegen sperren, ihre Gewinnspanne öffentlich zu machen."

Warum die Butter so teuer ist?

Über die Gründe für die Butterkrise wird kräftig spekuliert. Wie in Deutschland ist auch in Tschechien der Bedarf an Milchprodukten in den letzten Jahren gestiegen. Auch international ist die Nachfrage nach europäischer Butter groß. Zudem, so berichtet das Online-Portal e15.cz, sei die Viehzucht für viele tschechischen Bauern aufgrund der niedrigen Milchpreise zu teuer geworden.