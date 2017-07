Das rumänische Donaudelta

Mit mehr als 7 000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde strömt die Donau auf das Schwarze Meer zu. Jahrhunderte lang trieb sie dabei Schwemmland vor sich her und schuf ihr Delta – ein unermessliches Labyrinth aus kleinen Flüssen, Wasserläufen, Gräben, Sümpfen, Schilfauen, Sandbänken, Inseln und Seen.

Das Donaudelta ist eine eigene Welt, die sich ständig bewegt, verändert, erneuert und immer noch wächst - etwa 40 bis 50 Meter pro Jahr Richtung Osten. Sulina ist die einzige Stadt im Delta und der östlichste Hafen Europas. Mitten drin steht ein alter Leuchtturm. An seiner Stelle war früher Kilometer Null der Donau , dann kam das Meer. Heute findet man den Strand etwa 7 km weiter. Bis 1968 blieb das Donaudelta ursprünglich und beinahe unberührt, hatte wenige Besucher, kaum Touristen.

In einem Großprojekt der Regierung Ceauşescus sollte es wirtschaftlich erschlossen und damit vernichtet werden. Geplant waren vor allem Ackerland und Industrieräume. Zu diesen Zwecken begann man große Areale des Deltas trocken zu legen. Dass der Plan nur teilweise realisiert werden konnte, ist der Revolution 1989 zu verdanken. Kurz darauf erklärte die rumänische Regierung das Delta zum geschützten Biosphärenreservat und auch die UNESCO nahm es in ihre Liste der Weltnaturerbe auf. Viele der trockengelegten Flächen wurden mittlerweile renaturiert.

Boot statt Auto: Sulina und die mehr als zwanzig kleinen Orte im Delta sind nur übers Wasser erreichbar Bildrechte: MDR/Mandy Lehm

Das Delta teilt sich in drei große Flussarme: im Norden der Chilia-Kanal – teilweise Grenzfluss zwischen Rumänien und der Ukraine, im Süden der Kanal Sfântu Gheorghe und in der Mitte die Hauptverkehrsader, der Sulina-Kanal. Er ist begradigt und als einziger auch für große Schiffe befahrbar. Überhaupt ist das Donaudelta an kein Straßennetz angeschlossen. Sulina und die über zwanzig kleinen Siedlungen und Dörfer sind nur über Wasserwege zu erreichen.