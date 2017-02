Bulgarien: Tote Delfine im Schwarzen Meer

Die Delfine vor Bulgarien sind also weiter in Gefahr. Bis jetzt musste noch kein Wilderer in Bulgarien eine Gefängnisstrafe fürchten. Mit den Fangmethoden der Fischer bleibt das Delfinsterben in Bulgarien akut. Daher fordern die Umweltschützer ein generelles Verbot der Treibnetzfischerei. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK